Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мечта не сбылась»: на свадьбу Дайнеко не пришли дочери ее мужа

Певица Дайнеко посетовала, что на ее свадьбу с Овезовым не пришли дочери бизнесмена
close
victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко посетовала, что на ее свадьбу с бизнесменом-геологом Беркели Овезовым не пришли дочери мужа. Артистку цитирует «Стархит».

По словам Дайнеко, на мероприятии были только самые близкие и родные люди — около 35 человек, — был небольшой фуршет и играл диджей. Новобрачные сделали все, что было в их силах, чтобы все дети присутствовали на мероприятии, но этого не получилось.

«Дочек мужа очень не хватало. Больше всего мы их ждали на свадьбе, но мечта не сбылась», — сказала артистка.

До этого Овезов был женат на предпринимательнице Анне Кинцлер, которая родила ему двух дочерей. Дайнеко была замужем за Дмитрием Клейманом, от которого растит дочь Елизавету. Свадьба певицы и Овезова прошла 28 апреля, по словам декораторов, на оформление торжества она могла потратить до миллиона рублей.

Ранее возлюбленная Тимати показала реакцию рэпера на ее беременность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами