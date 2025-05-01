«Мечта не сбылась»: на свадьбу Дайнеко не пришли дочери ее мужа

Певица Дайнеко посетовала, что на ее свадьбу с Овезовым не пришли дочери бизнесмена

Певица Виктория Дайнеко посетовала, что на ее свадьбу с бизнесменом-геологом Беркели Овезовым не пришли дочери мужа. Артистку цитирует «Стархит».

По словам Дайнеко, на мероприятии были только самые близкие и родные люди — около 35 человек, — был небольшой фуршет и играл диджей. Новобрачные сделали все, что было в их силах, чтобы все дети присутствовали на мероприятии, но этого не получилось.

«Дочек мужа очень не хватало. Больше всего мы их ждали на свадьбе, но мечта не сбылась», — сказала артистка.

До этого Овезов был женат на предпринимательнице Анне Кинцлер, которая родила ему двух дочерей. Дайнеко была замужем за Дмитрием Клейманом, от которого растит дочь Елизавету. Свадьба певицы и Овезова прошла 28 апреля, по словам декораторов, на оформление торжества она могла потратить до миллиона рублей.

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