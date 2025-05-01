Егор Крид заявил, что полжизни страдает от хейтеров

Певец Крид заявил, что хейтеры ненавидят прежде всего себя

Певец и актер Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) рассказал, что с 13 лет — более чем полжизни — страдает от хейтеров. Постом об отношении к критикам он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Крида, написать пост о хейтерах его побудила поклонница, которая пришла к своему кумиру в слезах. Певец уверен, что такие люди ненавидят прежде всего себя.

«Они не тебя ненавидят — они злятся на себя. На свою нерешительность. На свою боль. На свои несбывшиеся мечты», — говорит он.

Крид добавил, что уже много лет сталкивается с постоянным хейтом, слухами, выдуманными скандалами, обидами, однако продолжает «собирать стадионы невероятных людей».

Накануне певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) раскритиковала поведение Егора Крида на концерте в Астрахани — артист тогда заставил фанатов извиняться за неадекватное поведение.

«Имеет ли право такой человек обижаться на своем концерте на свою аудиторию, прекращать концерт и просто стоять как обиженный ребенок, как обиженный мальчик и ждать каких-то действий?» — отметила артистка.

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