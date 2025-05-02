Депутат обратился к Малахову в связи с букетами Киркорову за 1,5 млн рублей

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов обратился к шоумену Андрею Малахову в связи с его возможным дорогим подарком певцу Филиппу Киркорову. Депутата цитирует NEWS.ru.

Иванова признал, что каждый волен распоряжаться финансовыми средствами по своему усмотрению, однако порекомендовал телеведущему задуматься о приоритетах в трудное для страны время.

«Малахову стоит пересмотреть свои приоритеты и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, или на помощь нуждающимся семьям. Я уверен, что такой поступок вызвал бы гораздо больше уважения и признательности со стороны общества», — предполагает депутат.

Он подчеркнул, что демонстрация роскоши может вызывать вопросы у россиян, которые ежедневно сталкиваются с финансовыми трудностями.

Накануне Малахов опубликовал видеоролик с 58-летия Киркорова, снявшись с двумя вязаными букетами цветов от Bottega Veneta. Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», стоимость одного такого букета составляет 1,5 млн рублей.

При этом на видео Малахов называет букет «хотелкой дня», поэтому не исключено, что телеведущий просто взял букеты для съемки. Малахов также добавил, что бабушки могут сплести похожий букет — и даже «еще лучше».

Ранее шоу дронов в Дубае попало в Книгу рекордов Гиннесса.