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Малахов подарил Киркорову букет за 1,5 млн рублей

Телеведущий Андрей Малахов подарил Киркорову вязаный букет за 1,5 млн рублей
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vshelyagova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик с 58-летия Киркорова, снявшись с двумя вязаными букетами цветов от Bottega Veneta.

Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», стоимость одного такого букета составляет 1,5 млн рублей. В посте предположили, что этот презент преподнес Киркорову Андрей Малахов.

При этом на видео Малахов называет букет «хотелкой дня», поэтому не исключено, что телеведущий просто взял букеты для съемки. Малахов также добавил, что бабушки могут сплести похожий букет — и даже «еще лучше».

Недавно сообщалось, что Киркоров заказал торт в форме золотого дворца на свое 58-летие. Празднество прошло в доме артиста в узком кругу друзей и родственников. Среди гостей были семья продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

В начале апреля Филипп Киркоров показал, что приобрел новые Rolex из лимитированной серии в преддверии Дня Победы. По словам певца, часы с изображением монумента «Родина-мать зовет» выпустили ограниченным тиражом 80 штук в подарочном футляре с георгиевской лентой.

Ранее сообщалось, что Галустян мог развестись с женой из-за беременной любовницы.

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