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Министр культуры раскрыла судьбу «Ленфильма» на фоне дела о банкротстве

Глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что «Ленфильм» не закроют
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Министр культуры России Ольга Любимова в беседе с ТАСС уверила, что студию «Ленфильм» не закроют.

Любимова заявила, что поддерживает «Ленфильм». Она отметила, что министерство культуры остается со студией как профильное ведомство. Чиновница уточнила, что компанию никогда не закроют и не будут перепрофилировать.

«Пока мы все работаем и бьемся за развитие не только нашего кинематографа, но и за сохранение истории нашей страны, в том числе и кинематографического наследия», — поделилась министр культуры.

По словам Любимовой, на данный момент в студии идет смена совета директоров, от которого во многом зависит дальнейшая ее судьба. Она отметила, что министерство совместно с Росимуществом ведут работу над «спасением «Ленфильма», попавшего в кризисную ситуацию».

В марте компания «Радмир» подала заявление о признании банкротом киностудии «Ленфильм». Заседание по делу назначено на 22 апреля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По информации РБК, поводом для иска о банкротстве стал долг киностудии перед компанией за выполненные работы.

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