Представители США, Китая, Франции и Туниса стали лауреатами Международного музыкального конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту», финал которого состоялся в Государственном Кремлевском дворце. Победители и призеры фестиваля были оглашены со сцены ГКД, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Первое место разделили участники из двух стран — Дебора Боуман из Соединенных Штатов, которая исполнила песню «На безымянной высоте», Ян Юйцзе и Цзен Чжао из Китая, исполнившие песню «Вечный огонь».

Второе место заняла Эмира Дахлия из Туниса, которая исполнила песню «Баллада о солдате». В тройку победителей вошел артист из Франции Эммануэль Форест, исполнивший песню «Журавли».

Приз зрительских симпатий получил Эммануэль Дезира Бойе из Кот-д«Ивуар, который спел «Катюша». Кроме того, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, жюри учредило специальные призы, которые получили артисты из Италии, Греции, Сербии, Монголии, Кубы, Бразилии, Кипра, Индии, Марокко, Кот-д«Ивуар и Индонезии.

Накануне источник канала «Звезда» в дипломатических кругах сообщил, что на параде Победы в Москве может присутствовать высокопоставленный представитель США. Не исключено, что речь идет об американском государственном секретаре Марко Рубио. Ранее западные СМИ писали о возможном визите в Россию Дональда Трампа, однако и в Кремле, и в Белом доме быстро опровергли такую возможность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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