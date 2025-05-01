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Путин объяснил ценность песен Великой Отечественной войны

Президент РФ Путин назвал военные песни духовной ценностью
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Киностудия им. А.П.Довженко

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». В своем приветствии он объяснил ценность песен Великой Отечественной войны, пишет ТАСС.

Президент обратил внимание на то, что в рамках ежегодного фестиваля со сцены Государственного Кремлевского дворца в очередной раз на разных языках прозвучат военные песни — о Великой Отечественной войне, фронтовом братстве, любви к Родине.

«Написанные десятилетия назад, они и сегодня вдохновляют и сплачивают нас, являются безусловной исторической, духовной ценностью, которую мы должны беречь и передать своим детям и внукам», — поделился мнением об этих композициях Путин.

Глава государства также назвал символичным проведение фестиваля в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества.

Финальный гала-концерт фестиваля «Дорога на Ялту» проходит в Кремле. Впервые смотр состоялся в Ялте в 2019 году. С 2022 года проходит в Москве. Задача фестиваля — сохранение с помощью музыки исторической памяти о Великой Отечественной войне, прославлении образа советского и русского солдата.

Накануне «Роснефть» провела в Самаре серию патриотических мероприятий к 80-летию Победы.

Ранее было названо главное отличие «Интервидения» от «Евровидения».

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