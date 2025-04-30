«Роснефть» провела в Самаре серию патриотических мероприятий к 80-летию Победы

В Самаре более 500 человек поучаствовали в масштабной акции к 80-летию Победы

В Самарской области сотрудники группы предприятий НК «Роснефть» организовали масштабный проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба компании.

Акция объединила более 500 участников, включая ветеранов, сотрудников предприятий, студентов, волонтеров и жителей региона.

Мероприятие началось флешмобом в Новокуйбышевске, где рядом с мемориальным комплексом героям войны волонтеры развернули 80-метровую георгиевскую ленту. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Продолжением акции стал автомотопробег из 30 автомобилей и мотоциклов со Знаменами Победы, который направился в Самару. Как напомнили в компании, во время войны город Куйбышев (ныне Самара) был «запасной столицей» страны и крупным индустриальным центром. Маршрут пробега прошел через исторически значимые места, включая Куйбышевский район, основанный в 1943 году благодаря строительству Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

Также на набережной Волги открылась историческая фотовыставка под открытым небом «Самарская нефть – для Победы». Экспозиция рассказывает об этапах развития нефтяной промышленности региона в военные годы. Отмечается, что по приказу Родины самарские нефтяники Куйбышевнефти (ныне «Самаранефтегаз») первыми в СССР открыли девонскую нефть и увеличили добычу в пять раз. Кроме того, были построены два нефтеперерабатывающих завода – Сызранский и Куйбышевский.

Кульминацией мероприятия стала демонстрация фильма «Война моторов», созданного по инициативе НК «Роснефть». Фильм посвящен самоотверженному труду советских нефтяников, обеспечивавших фронт топливом.

Акцию завершил праздничный концерт, где прозвучали популярные песни военных лет, включая «Смуглянку», «Катюшу» и «Синий платочек». Исполнителями стали сотрудники предприятия – победители корпоративного фестиваля «Энергия талантов».