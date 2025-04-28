Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин объяснил популярность Кадышевой среди молодежи

Певец Шаляпин назвал Кадышеву олицетворением русского духа
close
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Певец Прохор Шаляпин объяснил популярность певицы Надежды Кадышевой среди молодежи. Его цитирует 360.ru.

По словам артиста, он был на концерте Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» в 1998 году в Волгограде.

«Считаю, что она — олицетворение русского духа, русского человека. В ней есть вся простота, красота, нежность в песнях, воспевание истинных ценностей, любви», — перечислил преимущества певицы он.

Шаляпин уверен, что Кадышева поет по-доброму, без пафоса и надменности, которые, по его мнению, присутствуют в современных песнях.

Мода на Кадышеву, продолжил он, возобновилась, потому что люди нуждаются в искренности, чистоте и светлых чувствах. Он пожелал Кадышевой крепкого здоровья, чтобы ей хватало сил собирать стадионы.

Накануне Дмитрий Маликов объяснил популярность Кадышевой.

Ранее Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами