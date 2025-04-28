Прохор Шаляпин объяснил популярность Кадышевой среди молодежи

Певец Прохор Шаляпин объяснил популярность певицы Надежды Кадышевой среди молодежи. Его цитирует 360.ru.

По словам артиста, он был на концерте Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» в 1998 году в Волгограде.

«Считаю, что она — олицетворение русского духа, русского человека. В ней есть вся простота, красота, нежность в песнях, воспевание истинных ценностей, любви», — перечислил преимущества певицы он.

Шаляпин уверен, что Кадышева поет по-доброму, без пафоса и надменности, которые, по его мнению, присутствуют в современных песнях.

Мода на Кадышеву, продолжил он, возобновилась, потому что люди нуждаются в искренности, чистоте и светлых чувствах. Он пожелал Кадышевой крепкого здоровья, чтобы ей хватало сил собирать стадионы.

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