Хабенский заявил о важности эмоциональной исторической правды в кино

Актер и режиссер Константин Хабенский заявил в беседе с NEWS.ru, что в кино важна эмоциональная историческая правда.

По мнению Хабенского, исторические даты и цифры не так важны, как эмоциональный контекст. Актер заявил, что такие картины впечатляют зрителя куда больше, чем те, что были созданы максимально достоверно. Он считает, что дальше «историки подправят» биографические неточности в учебниках.

«Я считаю, что те фильмы, которые рассказывают про людей и в праздниках, и в сложных ситуациях. Будь то связаны с Великой Отечественной войной или нашими достижениями в космосе, или связаны с нашими спортивными достижениями. Если это рассказывается про людей, через что им довелось пройти, и рассказывается для людей, тогда это наша победа», — поделился артист.

В марте актер Сергей Селин заявил, что в России разучились снимать военное кино. Артист считает, что у кинематографистов «не получается» снять хорошие военные картины. По его мнению, это началось после 2000 года.

Селина возмутили фильмы, в которых актрисы снимаются с накладными ресницами, когда действие фильма происходит в период Второй мировой войны.

Ранее Песков анонсировал фильм про Путина.