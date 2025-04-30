Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хабенский заявил о важности эмоциональной исторической правды в кино

Актер Константин Хабенский выступил за эмоциональную историческую правду в кино
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер и режиссер Константин Хабенский заявил в беседе с NEWS.ru, что в кино важна эмоциональная историческая правда.

По мнению Хабенского, исторические даты и цифры не так важны, как эмоциональный контекст. Актер заявил, что такие картины впечатляют зрителя куда больше, чем те, что были созданы максимально достоверно. Он считает, что дальше «историки подправят» биографические неточности в учебниках.

«Я считаю, что те фильмы, которые рассказывают про людей и в праздниках, и в сложных ситуациях. Будь то связаны с Великой Отечественной войной или нашими достижениями в космосе, или связаны с нашими спортивными достижениями. Если это рассказывается про людей, через что им довелось пройти, и рассказывается для людей, тогда это наша победа», — поделился артист.

В марте актер Сергей Селин заявил, что в России разучились снимать военное кино. Артист считает, что у кинематографистов «не получается» снять хорошие военные картины. По его мнению, это началось после 2000 года.

Селина возмутили фильмы, в которых актрисы снимаются с накладными ресницами, когда действие фильма происходит в период Второй мировой войны.

Ранее Песков анонсировал фильм про Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами