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Елена Степаненко завершила карьеру

«КП»: заслуженная артистка России Елена Степаненко завершила карьеру юмористки
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Кадр телеканала «Россия»

Экс-супруга комика Евгения Петросяна, заслуженная артистка России Елена Степаненко завершила карьеру юмористки. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как сообщают СМИ, на данный момент Степаненко находится на «заслуженном отдыхе». Она часто бывает в Москве, но также много времени проводит в США — у семьи старшей дочери Петросяна Викторины, которая поддерживала артистку после развода.

В феврале 2025 года, отмечает kp.ru, Степаненко ликвидировала свое российское ИП, созданное юмористкой еще в 2001-м. Причиной прекращения деятельности в документах названо «принятие предпринимателем соответствующего решения». Через него Степаненко оказывала концертную деятельность и снималась в различных шоу.

При этом kp.ru не исключает, что Степаненко все же вернется на сцену, когда «заскучает отдыхать».

В 2018 году Степаненко развелась с Евгением Петросяном. Еще в 2020-м году ее шоу на канале «Россия» закрыли из-за низких рейтингов, а с 2021 года артистка почти перестала выходить на сцену.

Накануне стало известно, что певец Валерий Леонтьев выступает в европейских кабаках ради денег, несмотря на завершение карьеры.

Ранее стало известно, что врачи запретили Михаилу Боярскому месяц выходить на сцену.

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