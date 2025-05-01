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Штурм о разводе Галустяна: «Нашел свою Таню Брухунову?»

Певица Наталья Штурм не исключила, что Галустян развелся из-за любовницы
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victoriagalustyan/

Певица Наталья Штурм призналась в Telegram-канале, что ее шокировала новость о разводе Михаила Галустяна с Викторией Штефанец после 18 лет брака.

Штурм заявила, что семья юмориста была для нее «островком стабильности и порядочности в этом мире», поскольку пара не была замечена в скандалах.

«Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?» — задалась вопросом певица.

30 апреля Михаил Галустян сообщил, что развелся после 18 лет брака. У пары есть две дочери: Эстелла и Элина. Юморист заявил, что расставание прошло без обид и претензий. Расставание он назвал не концом, а новым этапом жизни, и выразил надежду на новые возможности и личный рост.

Накануне журналистка Екатерина Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник» заявила, что причиной развода Галустяна мог стать роман юмориста с визажисткой Миленой. Она также сообщила, что предполагаемая возлюбленная комика беременна. При этом подтверждения этой информации нет.

7 апреля Штурм заподозрила, что комик Евгений Петросян пытается вызвать конец света.

Ранее Собчак выступила против сайтов для продажи девственности.

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