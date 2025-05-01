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Собчак выступила против сайтов для продажи девственности

Телеведущая Собчак поддержала идею запрета сайтов для продажи девственности
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xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале поддержала инициативу главы комитета по защите семьи Нины Останиной о запрете сайтов с предложениями интимного характера.

Останина направила обращения в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и СК с целью проверки таких сайтов. Речь идет о порталах, публикующих предложения интима за деньги, включая продажу девственности.

«Я, конечно, дама прогрессивная, но тут сильно за», — заявила Собчак.

По словам Останиной, поводом для обращения стал случай 15-летней школьницы, которая с помощью подобного сайта договорилась о сделке о продаже девственности. Депутат уверена, что создателей таких порталов стоит привлечь к ответственности. Она призвала главу Роскомнадзора Андрея Липова и председателя СК Александра Бастрыкина взять вопрос под личный контроль, а Генпрокурора Игоря Краснова провести всестороннюю проверку.

В мае Собчак заявила, что рада за Козловского, которого не смогли отменить за антивоенные взгляды, поскольку за него «позвонили куда надо».

Ранее Александр Ревва рассказал о самочувствии Киркорова после инцидента с пиротехникой.

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