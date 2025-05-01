«Просто цирк»: Пригожин о критике платья Валерии в клипе на фоне руин

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о критике платья Валерии в клипе «С чего начинается Родина», снятом на фоне руин. Его цитирует Aif.ru.

Пригожин признался, что в ужасе от проклятий, которые ему сейчас присылают, и назвал претензии бредом и абсурдом.

«Естественно, Валерия в концертном костюме на улице. Но это просто цирк какой-то! В каком наряде артистка должна выступать?» — размышляет он.

По мнению продюсера, звезда не может прийти на запись клипа в балахоне.

26 апреля первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин опубликовал видео с певицей Валерией — на нем она в черном платье поет советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» под аккомпанемент гармониста, а за ее спиной виднеются руины зданий.

После этого министр культуры Украины Николай Точицкий сообщил, что попросил СБУ установить место записи видео для композиции. В беседе с «Газетой.Ru» Пригожин уточнил, что клип снимался не в зоне СВО, как подумали многие, а в павильоне «Москино».

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику Кристине Орбакайте.