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Киркорова заблокировали в Instagram

«7дней.ru»: аккаунт Киркорова в Instagram заблокирован
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Аккаунт народного артиста России Филиппа Киркорова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заблокирован. Об этом сообщает издание «7дней.ru».

Причина подобного решения социальной сети неизвестна. «7дней.ru» не исключает, что это могло произойти, поскольку на одном из последних видео Киркоров хвастался пистолетом, а также он демонстрировал кадры, «где героя сбрасывают в бурлящий вулкан».

Недавно сообщалось, что Киркоров заказал торт в форме золотого дворца на свое 58-летие, которое певец отмечал 30 апреля. Празднество прошло в доме артиста в узком кругу друзей и родственников. Среди гостей были семья продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Также СМИ выяснили, что телеведущий Андрей Малахов подарил Киркорову букет за 1,5 млн рублей. Шоумен опубликовал ролик с двумя вязаными букетами цветов от Bottega Veneta. Малахов назвал букет «хотелкой дня».

Ранее композитор Игорь Крутой поделился редким видео с 95-летней Пахмутовой.

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