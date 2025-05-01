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Крутой поделился редким видео с 95-летней Пахмутовой

Композитор Игорь Крутой опубликовал видео с 95-летней Александрой Пахмутовой
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igorkrutoy65/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Композитор Игорь Крутой опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, снятый в закулисье концерта, посвященного 100-летию Детского хора Большого театра. Мероприятие состоялось 29 апреля на исторической сцене ГАБТ.

На видео показано, как Крутой фотографируется с 95-летней Александрой Пахмутовой, а также играет с ней на музыкальном инструменте в четыре руки.

«С Александрой Николаевной успели помузицировать в четыре руки, позвонить по видео Валерику Леонтьеву, пожелать друг другу здоровья, вдохновения и многих совместных встреч и общений!» — поделился Крутой.

Композитор пояснил, что решил навестить Пахмутову, поскольку их гримерки находились рядом. Он добавил, что само мероприятие прошло в «теплой атмосфере аншлага».

12 декабря сообщалось, что Путин наградил Пахмутову медалью Героя Труда под песню «Надежда», которую она написала вместе со своим супругом Николаем Добронравовым. Президент РФ сказал Пахмутовой во время вручения, что ее творчество объединяет россиян. Лидер страны также подчеркнул, что оно стало родным для людей разных поколений.

Ранее стало известно, что в Петербурге раскупили билеты на концерт Глюкозы за три минуты.

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