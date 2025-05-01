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Скорсезе работает над фильмом с «последним интервью» папы Римского

Режиссер Скорсезе анонсировал фильм с последним интервью папы Римского
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Remo Casilli/Reuters

Режиссер Мартин Скорсезе сообщил, что работает над документальным фильмом «Альдеас — новая история» (в оригинале — «Aldeas — A New Story»), в съемках которого принимал участие папа Франциск. Его слова передает Independent.

В байопик, сказал постановщик, войдет «последнее интервью» понтифика на камеру. Картина расскажет о некоммерческой международной организации Scholas Occurrentes, которую папа Римский основал в 2013 году. Ее основной задачей является объединение молодежи со всего мира с помощью образования, искусства и спорта.

«Для папы Франциска было важно, чтобы люди во всем мире обменивались идеями с уважением, сохраняя при этом свою культурную идентичность, и кино является лучшим средством для этого», — заявил Скорсезе.

Точная дата выхода картины пока не объявлена.

266-го папы Римского не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи, которую впервые за 11 лет в один день отмечали все христиане.

28 апреля глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет.

Ранее стало известно, что «Мастера и Маргариту» с Цыгановым покажут в кинотеатрах Италии.

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