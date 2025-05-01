«Мастера и Маргариту» с Цыгановым покажут в кинотеатрах Италии вслед за Германией

Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет 15 мая в Италии следом за немецким прокатом

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина выйдет в кинотеатрах Италии с 15 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Кино про тебя», публикуя свежий постер картины.

4 апреля тот же канал рассказывал, что лента выйдет в прокат в Германии с 1 мая. На немецком постере сделан акцент на актере Аугусте Диле.

25 марта стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» признали лучшим на 38-й национальной кинематографической премии «Ника». Всего лента получила семь наград премии.

Картина «Мастер и Маргарита» вышла в прокат в январе 2024 года, собрав свыше 2 млрд рублей кассовых сборов. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль.

В феврале 2025 года актриса Юлия Снигирь признавалась, что Юра Борисов ходил с ней на пробы фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита».

Борисов мог сыграть Мастера в картине. Снигирь исполнила роль Маргариты. По словам актрисы, на тот момент 30-летний коллега удивился их разнице в возрасте, намекнув, что 39-летняя Снигирь уже стара для Мастера в его исполнении. Роль получил Евгений Цыганов.

Ранее стало известно, что фильм «Кончится лето» c Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк.