В Петербурге раскупили билеты на концерт Глюкозы за 3 минуты

Певица Глюкоза: билеты на концерт в Петербурге были раскуплены за 3 минуты

Певица Глюкоза (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова) сообщила в Telegram-канале, что билеты на ее концерт в Санкт-Петербурге были раскуплены за три минуты.

В 21:02 Чистякова-Ионова выложила в личном блоге ссылку на билеты, а спустя пару минут скриншот с записью: «Все билеты распроданы».

«Вы что? Вы забрали early birds за 3 минуты», — написала артистка (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Мероприятие пройдет 24 мая в ночном клубе Blank в Петербурге.

20 июля 2024 года в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, очевидцы которого заявляли, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Позже Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

22 октября Глюкозу задержали в аэропорту Шереметьево, а затем признали виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Вскоре артистка заявила, что полиция специально караулила ее в аэропорту по доносу, а сама она в тот момент была трезвой.

Ранее сообщалось, что Малахов подарил Киркорову букет за 1,5 млн рублей.