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Погребняк призвала Галустяна «не сжигать мосты» после развода

Модель Погребняк посоветовала Галустяну искать новые форматы любви с бывшей женой
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк призналась в Telegram-канале, что ей искренне жаль слышать новость о разводе комика Михаила Галустяна.

По словам Погребняк, Галустян и Виктория Штефанец казались парой, которая прошла все. Модель добавила, что считает развод правильным решением, если у супругов «в сердце уже нет места для компромиссов». При этом она посоветовала Галустяну не превращать расставание в войну.

«Не сжигать мосты, не делить детей на «папиных» и «маминых», а вместе искать новые форматы любви — пусть даже это будет просто уважение и поддержка. Это жизнь и счастье не в долгих годах «на бумаге», а в искренности. Даже если она горькая», — заявила блогерша.

30 апреля Михаил Галустян сообщил, что развелся после 18 лет брака. В браке у пары родились две дочери: Эстелла и Элина. Юморист заявил, что расставание прошло без обид и претензий. Развод он назвал не концом, а новым этапом жизни, и выразил надежду на новые возможности и личный рост.

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