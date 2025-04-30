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Михаил Галустян развелся после 18 лет брака

Шоумен Галустян и его супруга Виктория развелись
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Шоумен Михаил Галустян развелся после 18 лет брака. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 45-летнего Галустяна, брак с 39-летней Викторией Штефанец распался еще в прошлом году.

«Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях», — заверил комик.

Развод он назвал не концом, а новым этапом жизни, и выразил надежду на новые возможности и личный рост.

В браке у пары родились двое дочерей: Эстелла и Элина.

В начале года Михаил Галустян продемонстрировал радикальное преображение — подтянутую фигуру и кубики пресса.

Накануне певец Евгений Кемеровский заявил, что артистка Слава ищет нового мужчину после расставания со своим гражданским супругом Анатолием Данилицким.

Ранее Мария Погребняк рассказала, как пережила развод.

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