Григорий Лепс не пригласил Эмина Агаларова на свадьбу

Певец Эмин Агаларов сообщил, что Лепс не приглашал его на свадьбу

Певец Эмин Агаларов рассказал в беседе с «Пятым каналом», что коллега Григорий Лепс не приглашал его на свадьбу.

«Может, это будет закрытое мероприятие», — отметил артист.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 19-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В марте 2025-го Киба рассказала, что ее мать поладила с Лепсом. Она назвала отношения жениха и родительницы потрясающими.

Киба учится в Лондонском колледже моды и занимается развитием личного бренда. Вместе с Лепсом в свет она выходит с 2024 года. 23 апреля 2025-го она заявила, что удачный брак лучше учебы в вузе.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс.

Ранее Михаил Галустян развелся после 18 лет брака.