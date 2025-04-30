Жасмин рассказала, почему на нее обижен Киркоров

Певица Жасмин призналась в беседе с «Пятым каналом», что Филипп Киркоров обиделся на нее.

По словам Жасмин, Киркоров расстроился, что она не смогла посетить его концерт. 30 апреля артисту исполнилось 58 лет.

«Он всегда очень обижается, если вдруг я отсутствую. Хочется, чтобы мы все, его любимые люди, были рядом», — рассказала исполнительница.

Жасмин объяснила, что между ней и Киркоровым нет конфликта. Она не может посетить мероприятие коллеги из-за плотного графика.

«Мы уже все этапы с ним прошли, когда мы обижались, плакали и ругались. Сейчас мы такие родственные души. Вот клянусь. Без вранья», — заявила артистка.

25 апреля во время выступления в концертном зале «Октябрьский» Киркоров получил ожоги. На видеозаписи с мероприятия видно, что во время спуска на сцену на огромном микрофоне у певца от пиротехники загорелся пиджак. Киркоров несколько раз сообщил, что обжегся, спустился на сцену и ушел за кулисы. После смены образа артист продолжил концерт.

Ранее коуча Киркорова объявили в розыск.