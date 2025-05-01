Театр на Таганке показал комедийно-драматический спектакль на якутском языке

В Театре на Таганке показали спектакль по рассказу Астафьева на якутском языке

На Новой сцене Театра на Таганке состоялся показ спектакля якутского режиссера Антона Ботакова по одноименному рассказу Виктора Астафьева «Фотография, на которой меня нет», передает ТАСС.

«Мы переделали рассказ на якутский манер, так как действие происходит в якутской глубинке. Жанр постановки — синтез комедии и драмы», — рассказал Ботаков.

Как отмечается, спектакль был показан в рамках фестиваля «Золотая маска». Вместе с режиссером над ним работали художник по костюмам и сценограф Мария Иванова, художник по свету Алексей Корякин, художник по мультимедиа Владислав Потапов, а за музыкальное оформление отвечали Павел Неустроев и Герасим Григорьев.

События спектакля «Фотография, на которой меня нет» разыгрываются в глухой якутской деревне 1990-х. Приезд китайцев-географов меняет суровую, но счастливую жизнь ее обитателей.

Театральный фестиваль «Золотая Маска» стартовал в столице 1 апреля и продлится до 2 июня. В этом году премия приняла 734 заявки из 86 регионов России. В апреле в Российском молодежном театре (РАМТ) уже показали спектакль «Халхин Гол. Тангариг», номинированный в категории «Лучший спектакль большой формы» и посвященный 85-летию событий на Халхин-Голе. Постановка на бурятском языке с тифлокомментариями рассказывает историю 16-летней девушки, ставшей добровольцем на фронте.

Ранее якутский хоррор открыл международный кинофестиваль.