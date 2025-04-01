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В Москве стартует театральный фестиваль «Золотая Маска»

В Москве 1 апреля сразу на двух площадках откроется фестиваль «Золотая Маска»
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Алексей Никольский/РИА Новости

Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» откроется в Москве 1 апреля на двух площадках: в Мастерской Фоменко и Российском молодежном театре (РАМТ). Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля РИА Новости.

Отмечается, что «Золотая Маска» в этом году приняла 734 заявки из 86 регионов России. Президент фестиваля Владимир Машков отметил многогранность и богатство российского театрального искусства. Он подчеркнул важность содержательной стороны спектаклей наряду с разнообразием жанров и форм.

В РАМТ будет показан спектакль «Халхин Гол. Тангариг» (режиссер Олег Юмов, Бурятский театр драмы), номинированный в категории «Лучший спектакль большой формы» и посвященный 85-летию событий на Халхин-Голе. Спектакль, исполненный на бурятском языке с тифлокомментариями, рассказывает историю 16-летней девушки, ставшей добровольцем на фронте. В состав жюри вошли, в частности, Сергей Землянский и Константин Кириллов.

В Мастерской Фоменко будет представлен спектакль «Божественная комедия. Вариации» режиссера Юрия Титова.

Фестиваль «Золотая Маска» продлится до 2 июня. География участвующих театров включает Улан-Удэ, Пермь, Санкт-Петербург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Уфу, Красноярск, Астрахань, Якутск, Чебоксары, Екатеринбург, Республику Калмыкия и многие другие города.

В прошлом году Машков отмечал, что национальную театральную премию «Золотая маска» ждут изменения. Он не исключил, что могут измениться составы жюри и экспертных советов, а также произойти переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций.

Ранее объявили номинантов на премию «Золотая маска».

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