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Якутский хоррор «Кукушка» откроет международный кинофестиваль «НСТ Хоррор Фест»

IV Международный кинофестиваль «НСТ Хоррор Фест» стартует 10 октября в Москве

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Amma Production

В Москве с 10 по 12 октября пройдет IV Международный кинофестиваль фильмов ужасов «НСТ Хоррор Фест». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

Мероприятие состоится в кинотеатре «Пять Звезд на Павелецкой», его откроет черно-белый якутский мистический хоррор «Кукушка» Евгения Николаева. По сюжету фильма Аркадий возвращается в родительский дом и восстанавливает надгробия предков. Он окунается в воспоминания об ужасных событиях детства. Вскоре Аркадий обращает все больше внимания на странного соседа, который, как герой выясняет позже, скрывает страшную тайну.

«Наш фильм уже показывали на фестивалях, но не настолько жанровых. Интересно, как поклонники остросюжетного жанра примут «Кукушку». Надеюсь, им понравится», — поделился режиссер Николаев.

Кинокритик и программный директор «НСТ Хоррор Феста» Егор Москвитин заявил, что фильм «Кукушка» — это один из главных поводов для гордости фестиваля.

«Снятый практически без диалогов, он держит зрителя в невероятном напряжении. После показа заставляет долго спорить о том, что же произошло на самом деле», — поделился своими впечатлениями от хоррора он.

Также в программу войдут фильмы из Ирландии, Австралии, Великобритании, Турции, Германии и США.

Ранее стало известно, что студия «Союзмультфильм» выпустит мультсериал про Чебурашку.

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