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Суд проведет беседу по иску рэпера Влади о снятии статуса иноагента

Суд 7 мая проведет беседу по иску рэпера Влади о снятии статуса иноагента
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Владимир Песня/РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы 7 мая проведет беседу по иску признанного иностранным агентом участника группы «Каста» рэпера Влади (признан в РФ иностранным агентом) (Владислав Лешкевич) к министерству юстиции РФ, в котором он просит снять с него соответствующий статус. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в инстанции назначат дату рассмотрения иска Лешкевича по существу и вынесут по нему решение.

Владислав Лешкевич был объявлен иноагентом в январе 2024 года на основании того, что он «активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях» и выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

18 марта группа «Каста» сообщила, что ее альбомы убрали с российских стриминговых сервисов.

На данный момент на Яндекс Музыке и МТС Музыке остались только шесть альбомов «Касты» («Трехмерные рифмы», «Громче воды, ниже травы» и др.). Сервисы пишут, что «часть контента отсутствует по решению правообладателя». Также утверждается, что всего 10 треков группы сохранились в Звуке и два — в VK Музыке.

Ранее участник «Касты» Шым пожаловался, что теряет чувство России в эмиграции.

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