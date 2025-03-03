Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа «Каста» о потере связи с Россией в эмиграции: «Я теряю чувство России»

Участник «Касты» Шым пожаловался, что теряет чувство России в эмиграции
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Музыканты группы «Каста» дали большое YouTube-интервью журналисту Михаилу Козыреву (признан в РФ иностранным агентом), в котором порассуждали о потере связи с Россией.

«Я могу сказать, что теряю чувство России. Все меньше понимаю, как находящиеся в России люди себя чувствуют. Мы получали и получаем много отзывов об альбоме из России, но какая часть это нашей аудитории, велика она или мала, сейчас сложно определить», — заявил Михаил Епифанов (он же – Шым).

Рэпер Влади (признан в РФ иностранным агентом) (Владислав Лешкевич) в свою очередь признался, что полностью чувствует то, что происходит в России. Он также добавил, что «Каста» до сих пор пользуется популярностью у российского слушателя.

«Я не теряю связь и не хочу терять. Меня много что связывает с Россией, с конкретно моим домом. И я даже делаю усилия над собой, чтобы перешагнуть через какие-то вещи и поддерживать отношения с людьми, которые остались там и придерживаются другой позиции», — поделился Антон Мишенин (он же — Змей).

Солист «Касты» Хамиль (Андрей Пасечный) заявил, что практически полностью оборвал связи со знакомыми из России. У него остались на родине только родители, с которыми он поддерживает общение.

Участники группы «Каста» уехали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине. Сейчас артисты активно дают концерты в европейских клубах и некоторых странах СНГ. Во время выступлений музыканты разворачивают сине-желтые флаги и скандируют проукраинские лозунги.

Ранее СМИ раскрыли, за чей счет живут Пугачева и Галкин в эмиграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами