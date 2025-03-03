Группа «Каста» о потере связи с Россией в эмиграции: «Я теряю чувство России»

Музыканты группы «Каста» дали большое YouTube-интервью журналисту Михаилу Козыреву (признан в РФ иностранным агентом), в котором порассуждали о потере связи с Россией.

«Я могу сказать, что теряю чувство России. Все меньше понимаю, как находящиеся в России люди себя чувствуют. Мы получали и получаем много отзывов об альбоме из России, но какая часть это нашей аудитории, велика она или мала, сейчас сложно определить», — заявил Михаил Епифанов (он же – Шым).

Рэпер Влади (признан в РФ иностранным агентом) (Владислав Лешкевич) в свою очередь признался, что полностью чувствует то, что происходит в России. Он также добавил, что «Каста» до сих пор пользуется популярностью у российского слушателя.

«Я не теряю связь и не хочу терять. Меня много что связывает с Россией, с конкретно моим домом. И я даже делаю усилия над собой, чтобы перешагнуть через какие-то вещи и поддерживать отношения с людьми, которые остались там и придерживаются другой позиции», — поделился Антон Мишенин (он же — Змей).

Солист «Касты» Хамиль (Андрей Пасечный) заявил, что практически полностью оборвал связи со знакомыми из России. У него остались на родине только родители, с которыми он поддерживает общение.

Участники группы «Каста» уехали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине. Сейчас артисты активно дают концерты в европейских клубах и некоторых странах СНГ. Во время выступлений музыканты разворачивают сине-желтые флаги и скандируют проукраинские лозунги.

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