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Spice Girls могут воссоединиться

The Sun: группа Spice Girls воссоединится к ее тридцатилетию
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Британская поп-группа Spice Girls планирует воссоединиться в следующем году в честь своего тридцатилетия. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

«Пока ничего не подтверждено, но Джери (Холлиуэлл – участница коллектива — «Газета.Ru») и Саймон (продюсер группы — «Газета.Ru») снова на связи с огромным количеством захватывающих идей», – сообщает источник изданию.

При этом, как отмечает издание, Виктория Бекхэм, одна из самых известных участниц группы, практически наверняка не примет участие в проекте.

Последний тур Spice Girls состоялся в 2019 году, также без Виктории Бекхэм, и собрал 700 тысяч зрителей.

Встреча для обсуждения деталей юбилейного тура запланирована на этой неделе в Майами.

Группа была образована в 1994 году, их первый сингл Wannabe стал хитом №1 в 37 странах.

Ранее билеты на концерты Oasis после воссоединения группы были распроданы всего за 10 часов после начала продажи.

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