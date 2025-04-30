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От роли в сериале «Ландыши» о мажорке и русском танкисте отказались 250 актеров

Актриса Ника Здорик раскрыла, что от ее роли в «Ландышах» отказались 250 актеров
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Актриса Ника Здорик призналась в опубликованном на Rutube шоу «Сама Меньшова», что от ее роли в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь» отказались более 200 актеров.

«Не знаю, можно об этом говорить или нет, но я скажу: от ролей Кати и Лехи в общей сложности отказались 250 артистов. Из-за темы, наверное, да», — рассекретила артистка.

Здорик вспомнила, что пришла на пробы в проект в последний день и не успела подготовиться. При этом, вспомнила актриса, она почувствовала, что это роль ее мечты сразу после прочтения сценария. Знаменитость сыграла в шоу мажорку из Лондона, которая влюбилась в русского танкиста.

«У меня еще такой сложный этап был: до этой роли мне отказали 45 раз. Меня это, честно, подкосило. Были голодные времена, я жила на чемоданах. Было тяжело», — поделилась Здорик.

Премьера сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» состоялась 1 января. Сюжет рассказывает о выросшей в Лондоне дочке миллиардера Кате Орловой, которая женится на обычном русском танкисте Лехе Данилине. Подробнее о проекте — в рецензии «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Москве закончились съемки сериала о Майоре Громе.

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