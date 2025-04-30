В Москве закончились съемки сериала о Майоре Громе

Сериал о Майоре Громе выйдет в 2025 году

В Москве завершились съемки сериала по вселенной кинокомикса «Майор Гром». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Сериал выйдет в 2025 году. В проекте появятся новые персонажи — сестра и отец Августа ван дер Хольта, а также маленькие Сергей Разумовский и Олег Волков.

Шоураннером выступит Олег Трофим, а режиссером — клипмейкер Саша «Соберсаша» Пьяных, известный по работе с Егором Кридом, Инстасамкой и другими отечественными артистами.

В ролях — Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Константин Хабенский, Алексей Маклаков, Дмитрий Чеботарёв, Сергей Горошко, Матвей Лыков, Андрей Трушин.

В сериале покажут квартиру Пчелкиной, офис Хольта и легендарную шаурмичную. Также съемки проходили рядом с историческими объектами — Дом Смирнова и Особняк Носова работы архитекторов Фёдора Шехтеля и Льва Кекушева.

Третий фильм «Майор Гром: Игра» вышел в российский прокат 23 мая 2024 года. Сюжет картины происходит спустя год после событий второй части. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице.

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