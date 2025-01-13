«Джокер» по-вологодски: чем интересен сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»

Главный хит этого января — комедийно-музыкальная мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь», снятая при поддержке Института развития интернета. По сюжету сериала, последний эпизод которого уже вышел на Wink, богачка Кэт оказывается в российской провинции и встречает там судьбу в лице простого парня Лехи. «Газета.Ru» — о проекте, который сравнивают с сиквелом «Джокера».

Возвращаясь домой в Великобританию с отдыха, юная наследница миллиардного состояния и по совместительству певица Кэт (согласно паспорту, Катя Орлова) застает жениха Кирилла — тоже представителя «золотой молодежи» — за изменой. Вследствие чего, предварительно напоминая суженому, какой палец у нее находится между указательным и безымянным, у̶е̶з̶ж̶а̶е̶т̶ ̶ж̶и̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶Л̶о̶н̶д̶о̶н̶ залегает на дно в Вологде, где их частный джет делает вынужденную остановку.

На исторической родине Кэт, естественно, надолго оставаться не планирует: в Вологде она хочет скрыться от Кирилла, а затем улететь оттуда в гордом одиночестве куда-то поближе к Сохо. Изменник, впрочем, отправляется на отчаянные поиски невесты, заблаговременно (видимо, по-семейному) блокируя ее банковские карты, — Катю он особо не любит, но брак нужен его обанкротившемуся отцу, который одновременно является опекуном девушки как бывший партнер ее погибших родителей.

Так, пытаясь обжиться наличкой, Кэт попадает в вологодский караоке-бар, будто бы созданный для дискографии Анны Асти, и встречает там свою судьбу — простого русского парня Леху. Окрыленный любовью к девушке, он оказывается единственным, кто может не просто помочь ей выбраться из славного регионального города, но спасти жизнь: понимая, что Катя вряд ли возобновит отношения с Кириллом, коварный опекун вскоре решает заполучить наследство несостоявшейся невестки путем ее гибели.

close Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (2024) Видеосервис Wink

С сериалом Александра Карпиловского, режиссера франшизы «Елки», вот какая необычная штука. Это вроде бы романтическая комедия, да еще и с максимально теплым названием, однако есть четкое ощущение, что ее слоганом должна была стать нетленная цитата из «Рокки» («Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место, и если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь» — и так далее), а то и вовсе фраза «фантастические твари и где они обитают» (спойлер — не только и не столько в Вологде). Все потому, что в «Ландышах» — и это, опять же, удивительно для жанра — сказка о прекрасной принцессе и доблестном рыцаре окутана реалистичным мраком , где на каждого достойного человека, по статистике, приходится девять ребят, вызывающих, мягко говоря, отвращение. Собственно, это становится понятно уже в первой серии, по ходу которой Катю дважды пытаются изнасиловать — сначала таксист, что-то подсыпавший ей в вино, а затем и местный пахан Демьян, считающий, что «бабы должны знать свое место».

На их фоне Кэт (Ника Здорик из «Хора») и Леха (Сергей Городничий, известный по «Цикадам») выглядят как минимум святыми, хотя и сами не без греха. Впрочем, в допустимых масштабах — избалованность, инфантилизм и вредность в них перекрывают смелость, искренность, доброта и готовность меняться в лучшую сторону.

close Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (2024) Видеосервис Wink

Еще более необычным сериал делает то, что это, по сути, наша версия «Джокера 2» — тоже мелодрама и тоже музыкальная. Поют здесь много и по любому поводу: в шоу вошли более 40 (!) различных композиций, причем многие из них стали частью полноценных мюзикл-сценок, а в самих аудиальных номерах за главных героев пели Женя Трофимов и участница шоу «Голос» Анастасия Белявская. Смотрится это все достаточно органично — музыкальные сцены тут зачастую существуют не просто чтобы быть, но участвуют в развитии сюжета и по меньшей мере интересно контрастируют с реалистичными диалогами, в которых особо не подбирают литературные слова; короче говоря, перематывать их не хочется.

В числе других преимуществ сериала — женские персонажи, точнее, их воплощения. Особенно выделяются Ника Здорик и Ирина Паутова (небольшие роли в «Играх» и «Нулевом пациенте»), сыгравшая безответно влюбленную в Леху официантку. Родившиеся уже в 21-м веке артистки, во-первых, заставляют почувствовать себя очень старым, а во-вторых, укрепляют веру в славное будущее российского актерского цеха, который всегда славился своими талантами. В общем, не Марком Эйдельштейном единым у нас новая школа жива (тем более что тот же «Леха» Сергей Городничий, конечно, пока не Юра Борисов, но тоже очень ничего) — чем не повод для радости и гордости в этом мире, по-прежнему не таком уж солнечном и приветливом, даже несмотря на ландыши.

close Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (2024) Видеосервис Wink

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»

Дата премьеры: 1 января 2025 года

Дата выхода последней серии: 6 января 2025 года

Продолжительность: 8 серий по примерно 45 минут

Режиссер: Александр Карпиловский

В ролях: Ника Здорик, Сергей Городничий, Евгений Коряковский, Владимир Стержаков, Денис Степанов, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Екатерина Эссен, Анна Сафронова, Владимир Тяптушкин

Где смотреть: Wink