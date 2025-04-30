«Было очень тяжело»: Ника Здорик объяснила расставание со Стасом Пьехой

Актриса Здорик рассказала, что рассталась с певцом Пьехой из-за своей эмоциональности

Актриса Ника Здорик рассказала в беседе с Юлией Меньшовой о расставании с певцом Стасом Пьехой. Интервью с артисткой опубликовано на YouTube.

Она опровергла слухи о пиар-романе и заверила, что чувства в паре были настоящими. Однако, отметила Ника, после пережитой зависимости Стас с трудом выражал эмоции.

«Просто в один момент нам было очень тяжело, потому что я очень эмоциональный человек и открыто проявляю свои чувства, а он говорил всегда одно: «Мне нужна спокойная», — призналась актриса.

Певец уже признавался, что не хочет общаться со Здорик. Пара рассталась в 2023 году после года отношений.

Недавно Стас Пьеха рассказывал, что взял паузу в отношениях ради карьеры. Певец признавался, что ему также нужно преодолеть «внутренние кризисы» в одиночестве.

Ранее Пьеха заявил, что его сердце свободно.