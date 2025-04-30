Григорий Лепс пожалел об ошибках молодости

Певец Лепс заявил, что совершил много ошибок в молодости

Народный артист России Григорий Лепс в беседе с журналистами пожалел об ошибках молодости. Его цитирует «Пятый канал».

«Если бы заново начать свою жизнь, наверняка можно было бы не сделать очень много ошибок. Не совершать глупостей по молодости», — сказал 62-летний певец.

Кроме того, сказал он, 20-летнему себе он вручил бы огромный список советов.

Артист добавил, что далеко не все объективно воспринимают свой возраст — например, отмечая 50-летие, считают, что прожили «уже» полжизни, но человек, празднующий 80-летие, смотрит на ситуацию иначе, понимая, что в 50 у него все было впереди.

Накануне народный артист России Стас Михайлов на концерте в честь своего дня рождения рассказал о подарках мечты своего детства. По словам Михайлова, ему хотелось иметь больше игрушек и хороший велосипед.

Ранее Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть равноправия.