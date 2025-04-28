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Стас Михайлов рассказал о подарках мечты

Певец Михайлов вспомнил, что в детстве мечтал о велосипеде
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Пресс-служба «Радио Дача»

Народный артист России Стас Михайлов на концерте в честь своего дня рождения рассказал о подарках мечты своего детства. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Михайлова, ему хотелось иметь больше игрушек и хороший велосипед.

«Я мечтал, я вспомнил, велосипед мне подарили. Велик у меня был. Велосипед «Десна», — вспомнил он.

В честь 56-летия Стаса Михайлова на сольном концерте в Москве с ним на одной сцене выступили артисты Григорий Лепс и Николай Басков, певица Севиль, Люся Чеботина, Эмин Агаларов и Жасмин.

«Тяжело, но это классно», — оценил певец подготовку такого большого шоу.

Накануне Михайлов заявил, что не станет подталкивать своих несовершеннолетних детей к профессиональной карьере артиста.

Ранее Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть равноправия.

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