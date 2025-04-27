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Лепс о равноправии между мужчиной и женщиной: «Очень плохая политика»

Певец Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть равноправия
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Телеграм-канал «Григорий Лепс»

Певец Григорий Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть равноправия. Его слова передает Super.ru.

«Это очень плохая политика. [Вы говорите]: «Я же женщина!», а потом требуете равноправия. Какое у нас с вами может быть равноправие? Никакого, быть его не может от природы», — считает исполнитель.

По словам Лепса, женщины всегда вспоминают свой пол, когда «начинается драка». Певец посоветовал женщинам оставаться женщинами — «красивыми и добрыми», а мужчинам он предложил быть сильными и умеющими зарабатывать деньги.

10 апреля Григорий Лепс вышел на публику вместе с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой. Григорий Лепс был в кожаных брюках, белой рубашке и сером пиджаке. Его возлюбленная Аврора позировала в белой юбке с разрезом и топе без рукавов.

Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой.

Ранее Семенович объяснила, почему отказалась спать с женихом в одной комнате.

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