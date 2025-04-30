Бледанс столкнулась с панической с атакой в шоу: «Тряслась в конвульсиях»

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на съемках шоу «Маска» впервые испытала паническую атаку.

Бледанс рассказала, что ей стало плохо во время надевания маски.

«Меня начало трясти, я в прямом смысле задыхалась – мой нос и горло были набиты страусиными перьями, я рыдала, тряслась в конвульсиях и просила отпустить меня с проекта», — поделилась артистка.

По словам Бледанс, ей стоило попросить врача и отлежаться, но она продолжила съемки. Как призналась телеведущая, она не знает, откуда взяла силы.

В марте актриса Яна Поплавская заявила, что шоу «Маска» пропагандирует квадробинг. Она пояснила, что в программе взрослые люди наряжаются в животных. К примеру, в собак, коров, обезьян, капибар и птиц. Актриса отметила, что команда проекта тратит большие деньги на него — на костюмы, свет, декорации, гонорары участников и жюри.

Актриса считает, что депутатам стоит принять закон о запрете пропаганды квадробинга.

Ранее Эльдар Джарахов выкупил всех капибар в городе ради юной поклонницы.