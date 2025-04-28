Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Фаворит Пугачевой» связал возросшие гонорары Ефремова с высказыванием певицы

Певец Савин: скандал вокруг актера Ефремова увеличил его гонорары
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Певец и композитор, актер Сергей Савин связал возросшие гонорары заслуженного артиста РСФСР Михаила Ефремова с высказыванием своей покровительницы Аллы Пугачевой. Его цитируют «Аргументы и факты».

40-летний артист, которого называли фаворитом Пугачевой, объяснил, почему, по некоторым данным, Ефремову готовы платить до 2,5 млн рублей за съемочную смену — даже выше, чем у Дмитрия Нагиева.

«Как говорила Алла Борисовна Пугачева, «черный пиар — это тоже пиар». Также Алла Борисовна всегда подчеркивала: «Главное, чтоб пресса писала об артисте. Все поводы хороши, лишь бы это не был некролог», — вспоминает он.

По мнению Савина, трагическая история с ДТП с артистом и скандал вокруг этого «работают на ценник Ефремова».

В 2011 году Савин одержал победу в телешоу «Фактор А» на телеканале «Россия», где председателем жюри была Пугачева. Позже он стал серебряным призером международного музыкального телеконкурса Discovery.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. 9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Ефремова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами