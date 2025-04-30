Американского рэпера Offset на концерт в России благословила мама

Рэпер Offset приедет в Москву с концертом с благословения своей матери

На поездку в Москву с концертом американского рэпера Offset благословила мама – об этом сообщила гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева, организующего мероприятие. Хотя выступление звезды перенесли на июнь, ожидается, что будет солдаут – российские фанаты уже начали активно скупать билеты, отметила она в беседе с НСН.

«Кроме того, весь мир и российские фанаты Offset очень ждут релиза его нового альбома, который запланирован на последний месяц весны, о чем уже просочилась информация в российские СМИ. Новые релизы всегда стимулируют продажи», — объяснила Субчева активность поклонников.

В столице России рэпер не выступал более пяти лет, поэтому фанаты очень ждут его, добавила она. Говоря о переносе выступления с апреля на июнь, организатор пояснила, что причиной стали личные обстоятельства исполнителя, и что он сам расстроен необходимостью менять дату проведения концерта.

«Он соскучился по российским фанатам, ему хочется успеть посмотреть хотя бы центр Москвы. Даже мама его уже дала ему свое добро на этот визит», — добавила Субчева.

Она также сообщила о работе над приездом еще одного известного иностранного хип-хоп исполнителя – он должен стать специальным гостем на концерте Offset. Его имя Субчева пообещала раскрыть в ближайшие дни.

Напомним, впервые о приезде Offset (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус) в Россию стало известно в марте. Переговоры о новом концерте шли с осени 2024 года. Также утверждается, что в его райдере много кукурузных хлопьев российского производства, а в плане шоу — «особая программа» и репер Toxi$ на разогреве.

Ранее Карди Би обвинила собирающегося в Россию рэпера Offset в преследованиях.