Американский рэпер Offset приедет в Россию

Mash: рэпер Offset выступит в России в апреле за полмиллиона долларов

Американский рэпер Offset (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус) приедет в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Предположительно, концерт пройдет 18 апреля. Гонорар Offset составит около полумиллиона долларов.

Offset уже выступал в России в 2019 году. Переговоры о новом концерте, утверждает канал, шли с осени 2024 года.

В райдере артиста, уточняет Mash, много кукурузных хлопьев российского производства. В плане шоу — «особая программа» и репер Toxi$ на разогреве.

Помимо своего творчества, Offset известен своими бурными отношениями с рэпершей Карди Би, от которой у него трое детей, и проблемами с законом.

Накануне DaBaby стал вторым известным американским исполнителем, который выступил в России после начала специальной операции на Украине. Первым известным рэпером, который приезжал в РФ после начала СВО, был 6ix9ine.

Ранее сообщалось, что звезда Bad Boys Blue даст концерт в России, но не будет пить со зрителями.