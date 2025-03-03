Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский рэпер Offset приедет в Россию

Mash: рэпер Offset выступит в России в апреле за полмиллиона долларов
close
Wikimedia Commons

Американский рэпер Offset (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус) приедет в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Предположительно, концерт пройдет 18 апреля. Гонорар Offset составит около полумиллиона долларов.

Offset уже выступал в России в 2019 году. Переговоры о новом концерте, утверждает канал, шли с осени 2024 года.

В райдере артиста, уточняет Mash, много кукурузных хлопьев российского производства. В плане шоу — «особая программа» и репер Toxi$ на разогреве.

Помимо своего творчества, Offset известен своими бурными отношениями с рэпершей Карди Би, от которой у него трое детей, и проблемами с законом.

Накануне DaBaby стал вторым известным американским исполнителем, который выступил в России после начала специальной операции на Украине. Первым известным рэпером, который приезжал в РФ после начала СВО, был 6ix9ine.

Ранее сообщалось, что звезда Bad Boys Blue даст концерт в России, но не будет пить со зрителями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами