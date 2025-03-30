Карди Би обвинила собравшегося в Россию рэпера Offset в преследованиях

Певица Карди Би (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) обвинила своего мужа — рэпера Offset, собравшегося на гастроли в Россию, — в преследованиях. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на прямой эфир рэперши с поклонниками.
По словам 32-летней артистки, муж, с которым она находится в процессе развода, попросил друзей-блогеров, чтобы они распространяли о ней порочащую информацию. Карди Би заявила, что два человека в окружении Offset должны перед ней извиниться, но имен не назвала.
Кроме того, продолжает Карди Би, к интернет-травле подключились сетевые «тролли», которые регулярно пишут ей в комментариях.
Карди Би подала на развод прошлым летом. В браке с Offset у нее родилось трое детей.
О концерте Offset в России стало известно в начале марта.
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