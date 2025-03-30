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Карди Би обвинила собравшегося в Россию рэпера Offset в преследованиях

Рэперша Карди Би заявила, что Offset развернул интернет-травлю против нее
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Jordan Strauss/Invision/AP

Певица Карди Би (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) обвинила своего мужа — рэпера Offset, собравшегося на гастроли в Россию, — в преследованиях. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на прямой эфир рэперши с поклонниками.

По словам 32-летней артистки, муж, с которым она находится в процессе развода, попросил друзей-блогеров, чтобы они распространяли о ней порочащую информацию. Карди Би заявила, что два человека в окружении Offset должны перед ней извиниться, но имен не назвала.

Кроме того, продолжает Карди Би, к интернет-травле подключились сетевые «тролли», которые регулярно пишут ей в комментариях.

Карди Би подала на развод прошлым летом. В браке с Offset у нее родилось трое детей.

О концерте Offset в России стало известно в начале марта.

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