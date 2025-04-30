Друзь зарабатывает миллионы на корпоративах с игрой «Что? Где? Когда?»

Shot: знаток «Что? Где? Когда?» Друзь берет до миллиона за корпоративы

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь проводит корпоративы в стилистике шоу и может зарабатывать на них миллионы рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Друзь готов провести такой корпоратив в любом городе страны, при этом если полет займет дольше четырех часов, Друзю нужно будет взять билет бизнес-класса.

За проведение «Что? Где? Когда?» Друзь берет 450 тысяч рублей, если заказчику хочется стилизовать мероприятие именно под бренд «Что? Где? Когда?», добавить нужно еще 450 тысяч рублей.

В сумму 200 тысяч рублей обойдутся стилизованные конверты, черный ящик, гонг и два распорядителя шоу, продолжает издание, 40 тысяч рублей стоит хрустальная сова, которую получит лучший игрок, около двух тысяч рублей — сувенирные книги.

Ведущий требует себе отдельную гримерку с водой, соками, зеркалом, чаем, мясной и сырной нарезкой. Кроме того, Друзь может выступить в качестве спикера и рассказать о «ловушках» вопросов для игры и прочих хитростях.

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