Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Валерий Леонтьев выступает в европейских кабаках ради денег

Mash: певец Валерий Леонтьев вынужден выступать в кабаках Европы ради заработка
close
Владимир Родионов/РИА Новости

Народный артист России Валерий Леонтьев вынужден выступать в европейских кабаках ради заработка. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, недавно Леонтьев принял предложение ивент-менеджера из Франции о частном концерте на одном из банкетных ужинов, поскольку его стали меньше приглашать на корпоративы в России. Mash заявляет, что сейчас артист находится в творческом кризисе, но все же согласился на небольшое «мировое турне» ради заработка.

По данным издания, корпоратив с участием Леонтьева пройдет во Франции в июне. Певец выручит за выступление около 15 млн рублей.

Mash отмечает, что заработать за рубежом Леонтьеву мешает «бешеная конкуренция», но директор артиста «не сдается и отчаянно пытается все устроить».

2 января Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев якобы планирует объехать минимум восемь стран в рамках своего будущего тура в 2025 году. Журналисты утверждали, что у певца уже есть предварительные договоренности о концертах с восемью странами.

Валерий Леонтьев официально объявил о завершении карьеры в марте 2024 года. При этом его участие в концертах и программах закончилось еще раньше официального объявления.

Ранее сообщалось, что врачи запретили Михаилу Боярскому месяц выходить на сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами