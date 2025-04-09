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Стало известно о падении гонораров Макаревича и Орбакайте

«КП»: гонорары певицы Кристины Орбакайте упали почти на $20 тыс. за год
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Гонорары певицы Кристины Орбакайте упали почти в два раза на фоне эмиграции артистки из России. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, в 2024 году выступление Орбакайте на частном мероприятии стоило $40 тыс. (примерно 3,4 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Теперь исполнительница готова отыграть концерт за $20 тыс. (1,7 млн руб.).

Орбакайте уехала из России в США в начале 2024 года. В мае у артистки запланирован концертный тур по Германии, средняя цена билета на который составляет €60 евро (5,6 тыс. руб.). По данным kp.ru, певица выручит за тур порядка 3 млн рублей.

Издание также раскрывает, что гонорар музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) за рубежом составляет от €20 тыс. (1,7 млн руб.). Осенью 2025-го у артиста и группы «Машина времени» запланирован тур по США.

Самым дорогим уехавшим из России артистом оказался лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Его заграничные выступления оцениваются от 10 млн руб. за концерт. Музыкант, уточняет kp.ru, выступает перед «небедной публикой» русских туристов на Бали, в Таиланде и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что билеты на концерты Кадышевой раскупают зумеры.

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