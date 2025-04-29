Бывшую главу «Фестивальной дирекции» Акопову задержали

Экс-главу «Фестивальной дирекции» заподозрили в краже денег из фонда президента

Бывшую главу «Фестивальной дирекции» Калининградской области Ольгу Акопову задержали в Москве по подозрению в краже средств из Фонда президентских инициатив. Об этом пишет ТАСС.

«Она задержана по подозрению в присвоении средств из Фонда президентских инициатив в особо крупном размере», — сообщили в силовых структурах Калининградской области.

«Фестивальная дирекция» — некоммерческая организация, учрежденная министерством по культуре и туризму Калининградской области в январе 2019 года. Сейчас и.о. главы организации выполняет Анна Лахтик.

До этого профессора-нефтяника УГНТУ Макаренко заподозрили во взяточничестве.

В доме и в офисе компании Олега Макаренко прошли обыски. Следователи считают, что мужчина трижды дал взятку в особо крупном размере. По данным информатора, мужчина получил по 130 тысяч рублей от трех студентов и передал их директору института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт за закрытие сессии.

Сейчас местоположение Макаренко неизвестно. Ему грозит до 6 лет колонии.

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