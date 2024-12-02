Евгений Петросян захотел выписать из квартиры дочь от первого брака

Юморист Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака Викторину Петросян. Это выяснила «Газета.Ru».

В исковом заявлении Петросян требует признать его дочь утратившей право пользования его московской квартиры. Он просил снять женщину с регистрационного учета.

Иск поступил 12 ноября. 20 ноября суд Хамовнического района рекомендовал Петросяну поправить исковое заявление, так как оно было подано с ошибками. На данный момент дело оставлено без движения. Суд обязал истца устранить указанные им недостатки до 20 января 2025 года.

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент дочь артистов проживает в США и занимается бизнесом. В октябре 2022 года жена Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что Викторина не поддерживает связь с ней и с пародистом.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения первенца, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

13 марта 2024 года Брухунова опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Жена артиста снова скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Супруга комика опровергла эту информацию.

Ранее сообщалось, что Петросян может стать «патриархом» Comedy Club.