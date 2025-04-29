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Гарик Сукачев о состоянии Михаила Ефремова: «Стараемся не нагружать»

Певец Гарик Сукачев заявил, что Ефремов переживает непростые времена
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Кадр из видео/Первый канал

Рок-музыкант и певец Гарик Сукачев в интервью kp.ru не исключил, что Михаил Ефремов примет участие в его новой постановке на театральной сцене.

«Он [Ефремов] мой близкий друг. Я не хочу его сейчас тревожить. <...> Думаю, Михаилу Олеговичу сейчас важно побыть одному со своими мыслями. Определиться, что он будет делать, как будет жить. Вся наша компания близких друзей старается Михаила Олеговича не нагружать», — отметил Сукачев.

Сейчас Ефремов, считает Сукачев, переживает непростые времена. По словам рокера, он еще не виделся с приятелем, но созванивался с ним по телефону. Сукачев также призвал деятелей культуры России отказаться от попыток пригласить Ефремова в свои проекты на данный момент.

«Дайте человеку выспаться, побыть с собой, прогуляться, прийти в себя после такого испытания. Дайте ему отдохнуть. Все-таки мы уже не молодежь…» — отметил артист.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Ранее сообщалось, что у матери и брата Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах.

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