Счета коуча Киркорова заблокированы из-за многомилионного долга

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании блогерши и коуча Инны Тлиашиновой из-за долга в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «БИР-Аналитик».

В 2023 году против фирмы Тлиашиновой «Международная академия мастер разборов» было заведено 19 исполнительных производств, которые были прекращены. Причиной стало то, что приставы не смогли взыскать средства с компании «из-за отсутствия имущества у организации и из-за невозможности установить местонахождение должника».

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Инна Тлиашинова якобы должна ФНС полмиллиарда рублей. Общий долг знаменитости, отмечал Telegram-канал, составляет 460 657 772, 05 рубля.

Тлиашинова говорит о себе как об основателе «Международной академии квантовой психологии» и авторе методики «Мастер разборов». Гостям своих семинаров она предлагает решить психологические проблемы и обучиться у нее на психолога с последующей выдачей сертификата «международного образца». В начале февраля 2024 года СМИ сообщали, что у блогерши не оказалось лицензии Минобразования на осуществление образовательной деятельности.

Тлиашинова также известна из-за дружбы с рядом отечественных звезд — Филипп Киркоров, Ани Лорак, Любовь Успенская и другие, которые, утверждают СМИ, рекомендовали ее услуги в своих социальных сетях.

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