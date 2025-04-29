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Коуч Киркорова задолжала ФНС полмиллиарда рублей

SHOT: у коуча Инны Тлиашиновой обнаружен долг перед ФНС в полмиллиарда рублей
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Кадр из видео/Super/Youtube

Блогерша и коуч Инна Тлиашинова оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Общий долг знаменитости, отмечает Telegram-канал, составляет 460 657 772, 05 рубля.

SHOT также напоминает, что 19 апреля Тлиашинова отметила свое 43-летие. На празднике блогерша сообщила о мечте родить еще двух детей, получить $1 млрд и найти мужчину.

Тлиашинова говорит о себе как об основателе «Международной академии квантовой психологии» и авторе методики «Мастер разборов». Гостям своих семинаров она предлагает решить психологические проблемы и обучиться у нее на психолога с последующей выдачей сертификата «международного образца». В начале февраля 2024 года СМИ сообщали, что у блогерши не оказалось лицензии Минобразования на осуществление образовательной деятельности.

Тлиашинова также известна из-за дружбы с рядом отечественных звезд — Филипп Киркоров, Ани Лорак, Любовь Успенская и другие, которые, утверждают СМИ, рекомендовали ее услуги в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг актера Ефремова увеличил его гонорары.

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