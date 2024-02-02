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У блогера Тлиашиновой не оказалось лицензии Минобразования

В минобре Ростовской области опровергли выдачу блогеру Тлиашиновой лицензии

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Кадр из видео/Super/Youtube

У блогера и коуча Инны Тлиашиновой не оказалось лицензии Минобразования на осуществление образовательной деятельности. Об этом сообщили РЕН ТВ в минобре Ростовской области.

У себя на сайте блогер утверждает, что имеет лицензию от указанного ведомства.

Тлиашинова говорит о себе как об основателе «Международной академии квантовой психологии» и авторе методики «Мастер разборов». Гостям своих семинаров она предлагает решить психологические проблемы и обучиться у нее на психолога с последующей выдачей сертификата «международного образца».

28 января стало известно, что на журналистку «Известий» Наталью Графчикову напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Отмечается, что охранники выгнали корреспондента на улицу без обуви и отобрали у нее телефон. Врачи обнаружили у журналистки гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Подозревается, что Графчикова получила сотрясение мозга. По данным «Известий», причиной нападения на журналистку мог стать страх Тлиашиновой перед налоговой службой.

Позже Тлиашинову опросили как свидетеля.

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